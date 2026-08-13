Edirne Emniyeti'ne İki Togg Aracı
Edirne Emniyet Müdürlüğü, 2 yerli Togg T10F otomobili hizmete aldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğünde 2 yerli otomobil hizmete başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan 2 Togg T10F, Valilik bahçesinde düzenlenen programla hizmete alındı.
Programda, göreve başlayacak narkotim motorize ekibi de hazır bulundu.
Araçları inceleyen Vali Sezer, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'dan bilgi aldı.
Kaynak: AA
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