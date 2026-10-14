Edirne Enez'de balıkçı ağına 350 kilogramlık boz camgöz takıldı, denize salındı - Son Dakika
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Edirne Enez'de balıkçı ağına 350 kilogramlık boz camgöz takıldı, denize salındı

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Edirne Enez\'de balıkçı ağına 350 kilogramlık boz camgöz takıldı, denize salındı
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Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçıların ağlarına 350 kilogram ağırlığında boz camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Derin sularda avlanan Karadenizli balıkçılar, 2 metreden büyük köpek balığını caraskal yardımıyla tekneye aldıktan sonra yeniden denize saldı.

Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçıların ağlarına 350 kilogram ağırlığında boz camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Derin sularda avlanan Karadenizli balıkçılar, 2 metreden büyük köpek balığını caraskal yardımıyla tekneye aldı.

Balıkçı Emin Hasan Topal, köpek balığını tekneye almakta zorlandıklarını belirterek, "Ağlarımıza takılan köpek balığını caraskalla zor tekneye aldık. Bu kadar büyüğünü hiç görmemiştik." dedi.

Topal, köpek balığını daha sonra yeniden denize saldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Enez'de balıkçı ağına 350 kilogramlık boz camgöz takıldı, denize salındı - Son Dakika
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