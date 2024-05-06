Edirne Havsa Belediyesi'nin 82 Milyon TL Borcu Afişle Duyuruldu - Son Dakika
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Edirne Havsa Belediyesi'nin 82 Milyon TL Borcu Afişle Duyuruldu

Edirne Havsa Belediyesi\'nin 82 Milyon TL Borcu Afişle Duyuruldu

31 Mart yerel seçiminde AKP'den CHP'ye geçen Edirne Havsa Belediyesi'nin önceki dönemden kalan borcu, afişle belediye binasına asıldı. Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, borcun miktarını ve kişi başı düşen borcu açıkladı.

06.05.2024 17:29  Güncelleme: 17:35
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(EDİRNE) - 31 Mart yerel seçiminde AKP'den CHP'ye geçen Edirne Havsa Belediyesi'nin önceki dönemden kalan borcu, afişle belediye binasına asıldı. Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, "Hiçbir iş yapmasak, maaş ödemesek bu borca gelirimiz yine yetmiyor. Havsa Belediyesi'nin borç stoku 82 milyon 133 bin 567 TL ve nüfusumuz 8 bin 700. Kişi başı düşen borç 9 bin 440 TL'dir. Planlı ve programlı çalışarak verimliliği arttırıp tasarrufa gideceğiz" dedi.

CHP'li Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, AKP'den devraldığı borçların listesini afişle belediye binasına astı. Toplam borcun 82 milyon 133 bin lira olduğunu belirten Özden, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"ŞEFFAF OLACAĞIMIZA SÖZ VERDİK"

"Göreve geldiğimiz gibi belediyenin işleyişi, öncelikli ihtiyaçlar ve taleplerin giderilmesi için çalışma planı yapmaya karar verdik. Personel yapısı, iş bölümü ve verimlilik gibi konularda iyileştirme ve düzenlemeler yapacağız. Bugün de devraldıktan sonra gelir-gider tablosu ve borç durumunu halkımızla paylaşmak istiyoruz. Seçimlerde her zaman şeffaf olacağımıza söz verdik. Şeffaf belediyecilik ilkeleri doğrultusunda her zaman şartlar ne olursa olsun, 'Şeffaf, katılımcı ve adil' olacağız. Geçen yıl, 2023 yılı gerçekleşen gelir bütçesi 63 milyon 815 bin 683 TL, 2023 yılı gerçekleşen gider bütçesi 76 milyon 688 bin 789 TL. Borç durumumuz geçen yıl belediyemizin elde ettiği gelirin tam olarak yüzde 30'un üstünde bir borcumuz var.  Yine geçen yıl gerçekleşen gider bütçesi, yatırım, elektrik, çevre ve temizlik harcamaları, maaş ödemeleri, hizmet ve tüm giderlerinin yüzde 8,5 üstünde bir borç stoku var.

"KİŞİ BAŞI DÜŞEN BORÇ 9 BİN 440 TL'DİR"

Hiçbir iş yapmasak, maaş ödemesek bu borca gelirimiz yine yetmiyor. Havsa Belediyesi'nin borç stoku 82 milyon 133 bin 567 TL ve nüfusumuz 8 bin 700. Kişi başı düşen borç 9 bin 440 TL'dir. Planlı ve programlı çalışarak verimliliği arttırıp tasarrufa gideceğiz. Komşu büyükşehir belediyelerimiz ve kardeş belediyelerimiz ile dayanışma içerisinde, yardımlaşma, işbirliği yaparak, makine, araç temini, proje, hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin huzur ve refahını arttırmak için yılmadan çalışarak, Havsa'mızı daha ileriye taşıyacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edirne Havsa Belediyesi'nin 82 Milyon TL Borcu Afişle Duyuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Havsa Belediyesi'nin 82 Milyon TL Borcu Afişle Duyuruldu - Son Dakika
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