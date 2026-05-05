Edirne İl Genel Meclisi Toplantıları Başladı

Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları başladı.

Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, nisan ayı son birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıya, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçen ay hayatını kaybeden Meriç İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Dalkıran'ın yerine göreve getirilen Güray Öztürk de katıldı.

Öztürk, yaptığı konuşmada, Dalkıran'ın emanetini devraldığını belirterek partiler üstü bir anlayışla ilçesine hizmet edeceğini ifade etti.

Gegeoğlu da Öztürk'e görevinde başarılar dileyerek il genel meclisi rozeti taktı.

Toplantıda İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürü Murat Sökmen, idarenin 2025 mali kesin hesabı hakkında sunum yaptı.

2025'in bir önceki yıla göre mali kaynaklar açısından verimli olduğunu belirten Sökmen, 2025 yılı ödeneklerinin 2 milyar 619 milyon 297 bin 962 lira olduğunu ifade etti.

Kesin hesap üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.