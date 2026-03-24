Edirne İpsala\'da 35 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan iki ayrı operasyonda, toplam 35 kilo 392 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Kuzey Makedonya plakalı otomobili şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk etti. Şüpheli yoğunluk tespit edilen tarama sonucunda otomobilde narkotik köpeği İda ile arama yapıldı. Aramada, bagaj kapağı ve stepne bölgesi yanlarındaki boşluklarda, şeffaf poşetler içerisinde gizlenmiş 8 kilo 467 gram skunk ele geçirildi.

LPG TANKLARINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Türkiye'ye girmek üzere sınır kapısına gelen Bulgaristan plakalı minibüs de şüphe üzerine X-Ray taramasına yönlendirdi. Şüpheli yoğunluk tespit edilen minibüste narkotik köpekleri İda ve Rose ile yapılan aramada, LPG tanklarına gizlenmiş 26 kilo 925 gram skunk ele geçirildi. Toplam 35 kilo 392 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda, araç sürücüleri gözaltına alındı.