Edirne İpsala'da 35 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne İpsala'da 35 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

24.03.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda toplam 35 kilo uyuşturucu ve 2 gözaltı gerçekleşti.

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan iki ayrı operasyonda, toplam 35 kilo 392 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Kuzey Makedonya plakalı otomobili şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk etti. Şüpheli yoğunluk tespit edilen tarama sonucunda otomobilde narkotik köpeği İda ile arama yapıldı. Aramada, bagaj kapağı ve stepne bölgesi yanlarındaki boşluklarda, şeffaf poşetler içerisinde gizlenmiş 8 kilo 467 gram skunk ele geçirildi.

LPG TANKLARINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Türkiye'ye girmek üzere sınır kapısına gelen Bulgaristan plakalı minibüs de şüphe üzerine X-Ray taramasına yönlendirdi. Şüpheli yoğunluk tespit edilen minibüste narkotik köpekleri İda ve Rose ile yapılan aramada, LPG tanklarına gizlenmiş 26 kilo 925 gram skunk ele geçirildi. Toplam 35 kilo 392 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda, araç sürücüleri gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:05:16.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.