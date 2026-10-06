Edirne İpsala'da çeltik hasadı sırasında yanan biçerdöver kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Edirne İpsala'da çeltik hasadı sırasında yanan biçerdöver kullanılamaz hale geldi

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Edirne İpsala\'da çeltik hasadı sırasında yanan biçerdöver kullanılamaz hale geldi
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Edirne İpsala'da akşam saatlerinde çeltik hasadı yapılan tarlada özel firmaya ait biçerdöver, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken biçerdöver kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bir tarlada çeltik hasadı yapılan biçerdöver, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İpsala'da akşam saatlerinde bir tarlada çeltik hasadında kullanılan özel bir firmaya ait biçerdöver, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm biçerdöveri sardı. İhbar üzerine tarlaya jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Biçerdöver kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
İtfaiyeGüncelİpsalaEdirneOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne İpsala'da çeltik hasadı sırasında yanan biçerdöver kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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