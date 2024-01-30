Edirne Jandarma Komutanlığı Vatandaşlara Trafik Eğitimi Veriyor

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşlara yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencileri bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması timleri, İpsala'ya bağlı Koyuntepe köyünde vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşlara temel trafik kuralları, kask ve reflektör kullanımı, emniyet kemerinin kullanımı ve motosiklet kullanımında uyulacak kurallar hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.