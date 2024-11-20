İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile gümrük kaçakçılık ve istihbarat ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine bir TIR'da arama yaptı. Aramada TIR'ın kupasına gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 kaçak cep telefonu ve çok sayıda telefon kılıfı ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 79 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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