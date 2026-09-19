Edirne Keşan Siğilli köyünde lavanta tarlasını saran yangında 12 dönüm zarar gördü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde lavanta tarlasında çıkan yangında, yaklaşık 12 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Siğilli köyünde Durhan Yakın'a ait lavanta tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm tarlayı sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 12 dönümlük tarla zarar gördü. Tarla sahibi Durhan Yakın, jandarmaya başvurarak şikayetçi olurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.