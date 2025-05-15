Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Karabulut ve Ahi köyleri arasındaki 3 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kaplandı.
Sıcak asfalt çalışmalarının Üyüklütatar köyünde süreceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?