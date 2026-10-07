Edirne Meriç'te takip sonucu 16 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Edirne Meriç'te takip sonucu 16 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

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Edirne Meriç\'te takip sonucu 16 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
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Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmanın takibiyle iki araçta 16 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı; aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de jandarma ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamında yaptığı çalışmada iki araçta kaçak göçmenlerin bulunduğu belirlendi. Takibe alınan ve Meriç ilçesinde durdurulan araçlarda 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen sürücüler K.A. ile Ö.Ö. de gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. ile Ö.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
3. SayfaGöçmenEdirneGüncelMeriçSon Dakika

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