Edirne Müftüsü İnşaatta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Edirne Müftüsü İnşaatta İncelemelerde Bulundu

Edirne Müftüsü İnşaatta İncelemelerde Bulundu
09.07.2026 14:01
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Edirne Müftüsü Burhan Çakır, Dini İhtisas Merkezinin ek hizmet binası inşaatını ziyaret etti.

Edirne Müftüsü Burhan Çakır, Edirne Dini İhtisas Merkezini ziyaret ederek yapımı süren ek hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Merkez yerleşkesinde gerçekleştirilen ziyarette Çakır, kursiyerlerin yurt ve sosyal alan olarak kullanacağı ek hizmet binasının inşaat süreci hakkında Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Tevfik İşçen'den bilgi aldı.

Çakır, ayrıca bu yıl hac ibadetini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen İşçen'e hac ibadetinin kabul olmasını diledi.

İşçen de hac sürecinde yaşadığı manevi atmosferi ve edindiği tecrübeleri Çakır ile paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İşçen, İl Müftüsü Burhan Çakır ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Keşan Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemik'i ağırladı

Keşan Belediye Başkanı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik'i makamında ağırladı.

Keşan Belediyesinde gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı ile Kemik bir süre görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamada, ziyaretten duyulan memnuniyet ifade edilerek, Kemik'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür edildi ve görevinde başarı dilendi.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Yönetim Kurulu toplandı

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığında, İlçe Başkanı Engin Makak başkanlığında düzenlenen toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Açıklamada, Edirne'ye hizmet için birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdürecekleri belirtildi.

Kaynak: AA

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