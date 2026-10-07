Edirne ŞÖNİM, Lala Şahin Paşa Camisi'nde kadına şiddete karşı halkı bilgilendirdi - Son Dakika
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Edirne ŞÖNİM, Lala Şahin Paşa Camisi'nde kadına şiddete karşı halkı bilgilendirdi

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Edirne ŞÖNİM, Lala Şahin Paşa Camisi\'nde kadına şiddete karşı halkı bilgilendirdi
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Edirne ŞÖNİM, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Lala Şahin Paşa Camisi'nde vatandaşlara bilgilendirme çalışması düzenledi. Çalışmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şiddet mağdurlarına yönelik hizmet ve destek modellerini içeren broşürler dağıtıldı.

Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lala Şahin Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verildi.

Çalışma kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şiddet mağdurlarına yönelik hizmet ve destek modellerini içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

ŞÖNİM ekiplerinin kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve vatandaşların sunulan hizmetler konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- Gazilere ziyaret

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yöneticileri kentte yaşayan gazileri ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, şube müdürleri ve bağlı kuruluşlarda görev yapan idareciler gazilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde gazilerle sohbet eden kurum yöneticileri, talep ve görüşlerini dinledi.

Gazilerin vatanın bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna büyük fedakarlıklar gösterdiği belirtilerek, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu.

- Kaymakam Güzel'den köy okuluna ziyaret

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Aliçopehlivan Köyü İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Güzel'e ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ile Aliçopehlivan Köyü Muhtarı Çağlar Turgay eşlik etti.

Sınıfları gezen Güzel, öğrencilerle sohbet ederek dersleri ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Güzel, okulda sürdürülen eğitim çalışmaları ve okulun ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- Büyük Gerdelli Spor Kulübünden dayanışma gecesi

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Büyük Gerdelli Spor Kulübü tarafından düzenlenen dayanışma gecesine katıldı.

Fesleğen Kır Davet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda Tutar, kulüp yöneticileri, sporcular ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kulübün çalışmaları hakkında yöneticilerden bilgi alan Tutar, spor faaliyetlerinin gençlerin gelişimi ve sosyal hayata katılımı açısından önem taşıdığını belirtti.

Tutar, dayanışma gecesinin düzenlenmesinde emeği geçen kulüp yöneticileri ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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