Edirne Süloğlu'nda hayvan sevkleri denetlendi, denetimler sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yıl sonu hayvan sağlığı denetimlerinde hayvan sevkleri kontrol edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma ekiplerince yürütülen denetimlerin belgesiz hayvan hareketlerini engellemek amacıyla süreceği belirtildi.
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yıl sonu hayvan sağlığı denetimleri kapsamında hayvan sevkleri kontrol edildi.
Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ilçe genelinde yol denetimi gerçekleştirdi.
Açıklamada, salgın hayvan hastalıklarını önlemek, belgesiz hayvan hareketlerini engellemek ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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