Edirne Süloğlu'nda sahipsiz hayvanlar için yaşam alanı açıldı, 1186 hayvan barınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Süloğlu'nda sahipsiz hayvanlar için yaşam alanı açıldı, 1186 hayvan barınıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Süloğlu\'nda sahipsiz hayvanlar için yaşam alanı açıldı, 1186 hayvan barınıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Süloğlu'nda sahipsiz hayvanlar için 42 dönüm üzerine kurulan ve 26 padok içeren doğal yaşam alanı hizmete girdi. Alanda 1186 hayvan barınırken Doğa Koruma ve Milli Parklar yapım maliyetinin yüzde 50'sine denk gelen 20 milyon 275 bin lira destek verdi.

Edirne'de sahipsiz hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam alanı törenle hizmete açıldı.

Süloğlu ilçesi Yeni Mahalle Çınarmezrası mevkisinde 42 dönüm alana kurulan ve 26 padoktan oluşan doğal yaşam alanında 1186 sahipsiz hayvan barınıyor.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, törende yaptığı konuşmada, Edirne Valiliği, İl Özel İdaresi ve ilçe belediyelerinin işbirliğiyle önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sahipsiz hayvanların doğal yaşam alanında güvenli bir ortamda barınacağını belirten Gencan, "Bir taraftan onların barınma ihtiyacını karşılarken diğer taraftan mama üretim tesislerinde mama üreteceğiz. Ayrıca tedavi merkezlerimiz var. Burada çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, hepsi sahip çıkıyor." dedi.

Gencan, Edirne, Havsa, Lalapaşa ve Süloğlu belediyelerinin sorumluluk bilinciyle doğal yaşam alanına yönelik çalışmaları sürdüreceğini ifade etti.

Sahipsiz hayvanlar için mezarlık oluşturma sözünü de yerine getirdiklerini anlatan Gencan, "Her can dostumuz aileleri için birer evlat gibi. Dolayısıyla onların burada manevi olarak rahat olmaları çok kıymetliydi. Tüm hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Lütfen satın almayın, sahiplenelim." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun da hayvanseverlerin doğal yaşam alanına gelerek hayvan sahiplenebileceğini belirtti.

Alanın barınmanın yanı sıra bakım ve sağlık hizmeti de sunacağını ifade eden Coşğun, doğal yaşam alanının hayırlı olmasını diledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar destek verdi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şubesi Müdür Vekili Fatma Güner ise alanın yapımına mali ve teknik destek sağladıklarını söyledi.

Doğal yaşam alanının yapım maliyetinin yüzde 50'sine karşılık gelen 20 milyon 275 bin liralık destek sağlandığını aktaran Güner, DKMP'nin mama ve sağlık giderlerine yönelik desteğinin de sürdüğünü kaydetti.

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Programda, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek doğal yaşam alanının açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar daha sonra alanı gezdi.

Öte yandan, evcil hayvan mezarlığına defnedilen "Robin" adlı tekir kedinin sahipleri Filiz ve Batur Kayahan da verilen hizmet dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Programa Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile hayvanseverler katıldı.

Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli ParklarHayvan HaklarıSüloğluGüncelEdirneÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Beşiktaş’tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı
14:52
Fenerbahçe’yi cehennem gibi fikstür bekliyor 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
Fenerbahçe'yi cehennem gibi fikstür bekliyor! 29 günde bakın kaç maça çıkılacak
14:28
Ronaldo’dan Jorge Jesus’a tarihi rest
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:53:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne Süloğlu'nda sahipsiz hayvanlar için yaşam alanı açıldı, 1186 hayvan barınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei