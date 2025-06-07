Edirne Tava Ciğerinin Püf Noktaları

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, vatandaşların kurbanlık danaların ciğerinden "Edirne tava ciğeri" yapabileceğini belirterek, coğrafi işaretli yemeğin tarifini yaptı.

Edirne'nin ünü ülke sınırlarını aşan, kentte gastronomi turizminin önde gelen yiyeceklerinden olan tava ciğeri evlerde de pişiriliyor.

İmrak, AA muhabirine meşhur tava ciğerinin hazırlanması ve pişirilmesi sürecini anlattı.

Bazı püf noktalar uygulanarak evlerde tava ciğeri hazırlanabileceğini dile getiren İmrak, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Dana ciğerinin ilk olarak zarının ve sinirinin temizlenmesi gerektiğini kaydeden İmrak, "Kurbanlık danalarımızdan elde ettiğimiz karaciğerleri Edirne tava ciğeri olarak değerlendirebiliriz. Zarı ve sinirleri keskin bir bıçakla ayıklanan ciğer, yaprak şeklinde ince ince kesilir. Bol suyla yıkanır ve kanı tamamen akıtılır." dedi.

İmrak, yıkandıktan sonra tuzlanan ciğerin buzdolabında 15-20 dakika dinlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ciğeri pişirmek için derin bir tavaya ve yüksek ısıda ateşe ihtiyaç duyulduğunu belirten İmrak, tarifini şöyle sürdürdü:

"Hazırlanan ciğerler beyaz buğday unuyla harmanlanır ve ayçiçeği yağının içinde kızartılır. Yağın iyice kızması lazım. Denemek için tavanın içine bir parça ciğer atılabilir ve ciğer yağın üzerine çıkarsa gerekli ısıya ulaşıldığı anlaşılır. Ardından tüm ciğerleri tavaya atabiliriz. Derneğimizin kurucu başkanı merhum Bahri Dinar, tava ciğeri için 'dünyanın en hızlı pişen tek yöresel yiyeceği' tanımlamasını yapardı. Pişirmesi 1 dakikayı geçmiyor ve hazır oluyor. Ciğerin yanında Karaağaç acı biberi, yoğurt ve cacık tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Deneyecek tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun."