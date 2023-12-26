 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne Ticaret Borsası Personeline Hesaplama Programı Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Ticaret Borsası Personeline Hesaplama Programı Eğitimi Verildi

Edirne Ticaret Borsası (ETB) personeline, hizmet kalitesini artırmak amacıyla hesaplama programı eğitimi verildi. ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, personele yönelik eğitimlere önem verdiklerini belirterek, 2023 Teknik Destek Programı kapsamında sunulan 'İleri Düzey Excel Eğitimi' projesinin tamamlandığını ifade etti. Eğitimi tamamlayan 20 personele sertifikaları verildi.

Edirne Ticaret Borsası Personeline Hesaplama Programı Eğitimi Verildi
26.12.2023 - 10:07,
Abone Ol

Edirne Ticaret Borsası (ETB) personeline hesaplama programı eğitimi verildi.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, hizmet kalitesini artırmak amacıyla personele yönelik eğitimlere önem verdiklerini belirtti.

Öztürk, ETB tarafından hazırlanarak 2023 Teknik Destek Programı dahilinde Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulan ve değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan "İleri Düzey Excel Eğitimi" projesinin borsa personellerinin katılımı ile tamamlandığını ifade etti.

Öztürk, eğitimi tamamlayan 20 personele sertifikalarının verildiğini belirtti.

Sosyal konutlara yapı izni

Edirne'de Hadımağa mevkisindeki sosyal konutlara yapı izni verildiği belirtildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yıl konutların imar planının onaylandığı ifade edildi.

Bölgede konut alanlarında ihtiyaç duyulan dükkanların yapılabilmesi için plan notu düzenlemelerinin de belediye tarafından onaylandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu bölgede Fatih Mahallesi 2 bin 613 ada 1 parsel ve 2 bin 606 ada 8 parsel sayılı taşınmazlarında 221 konut ve 10 dükkana belediyemizce inşaat ruhsatı verilmiştir.

Söz konusu inşaatlar tamamlanmıştır. Yapılan konutlarda hak sahibi olan vatandaşlarımızın konutlarından tam ve sağlıklı bir biçimde yararlanabilmeleri için talep edilen yapı kullanma izinleri de ivedilikle verilmektedir."

Yazarlar uluslararası öğrencilerle buluşuyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisinin uluslararası öğrencilere yönelik programları devam ediyor.

YTB Edirne Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne Uluslararası Öğrenci Akademisi İhtisas Atölyesi Seminer Programı'nda eğitimci, yazar Hasan Gümüş öğrencilerle buluştu.

Programda, İstiklal Marşı ve Cumhuriyet dönemi Türk-İslam düşüncesi konuşuldu.

Gümüş, programın sonunda öğrencilere yazarlar Sezai Karakoç, Nurettin Topçu ve Ersin Nazif Gürdoğan kitaplarını hediye etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trakya Bölgesi, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Ticaret Borsası Personeline Hesaplama Programı Eğitimi Verildi - Son Dakika


11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu

Son Dakika
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:27:21. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Ticaret Borsası Personeline Hesaplama Programı Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement