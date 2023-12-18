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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,265 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|8,457
|9,265
|Ayçiçeği
|Kg
|14,308
|15,902
|Dana
|Kg
|125.40
|169.00
|İnek
|Kg
|67.20
|126.00
|Koyun
|Kg
|62.00
|97.00
|Kuzu
|Kg
|120.00
|170.00
|Toklu
|Kg
|85.00
|125.00
Son Dakika › Güncel › Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı - Son Dakika