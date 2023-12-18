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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,265 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
18.12.2023 - 16:07,
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,265 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,4579,265
AyçiçeğiKg14,30815,902
DanaKg125.40169.00
İnekKg67.20126.00
KoyunKg62.0097.00
KuzuKg120.00170.00
TokluKg85.00125.00

Kaynak: AA
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