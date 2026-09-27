Edirne Uzunköprü'de bakımevi denetlendi, sağlık personeline şiddet semineri verildi - Son Dakika
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Edirne Uzunköprü'de bakımevi denetlendi, sağlık personeline şiddet semineri verildi

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Edirne Uzunköprü\'de bakımevi denetlendi, sağlık personeline şiddet semineri verildi
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Uzunköprü Belediyesine bağlı gündüz bakımevinde yönetmelik kapsamında inceleme yaptı. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü personeline verilen seminerde kadına karşı şiddetle mücadele ve Bakanlığın hizmet modelleri anlatıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Uzunköprü Belediyesine bağlı gündüz bakımevinde inceleme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kreş ve Gündüz Bakımevleri Denetim Komisyonu, Uzunköprü Belediyesine bağlı Gündüz Bakımevini ziyaret etti.

Ziyarette, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda inceleme gerçekleştirildi.

Kadına karşı şiddetle mücadele semineri

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personele yönelik kadına karşı şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen seminerde, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında Bakanlığın hizmet modelleri hakkında bilgi verildi.

Seminerde personele konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
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