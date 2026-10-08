Edirne Uzunköprü'de temizlik maddeleri karıştı, 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Uzunköprü'de temizlik maddeleri karıştı, 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Uzunköprü\'de temizlik maddeleri karıştı, 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Uzunköprü'deki Atatürk Ortaokulu'nda temizlik malzemelerinin karışması sonucu çıkan gazdan etkilenen 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumu iyi; okulda bugün eğitime ara verildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, ortaokulda temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu ortaya çıkan gazdan etkilenen 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda farklı temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu hizmetli odası yanındaki sınıfta bulunan 14 öğrenci açığa çıkan gazdan etkilendi. Öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan okulda bugün eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Atatürk Ortaokulu'nda hizmetli odasında temizlik çalışmaları sırasında farklı temizlik malzemelerinin birbiriyle tepkimeye girmesi sonucu oluşan gazdan, yan sınıfta eğitim gören bazı öğrenciler etkilenmiştir. Tedbir amacıyla, etkilendiği değerlendirilen 14 öğrenci, öğretmenleri nezaretinde hastaneye sevk edilmiştir. Öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış olup sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sağlık ve güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler okul yönetimi tarafından alınmış olup konuya ilişkin süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkUzunköprüEdirneSağlıkEğitimGüncelOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de skandal görüntü Videoyu izleyenler Cemil Tugay’ı etiketledi: Gerekeni yapın İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu 2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu
2 milyon 600 bin liraya aldı Bir saat sonra bu hale geldi 2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:46
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:07
Adalet Bakanlığı’ndan fon açıklaması: Özgür Özel’in ’bilgiler sızdırıldı’ açıklaması iftiradır
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 16:57:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Edirne Uzunköprü'de temizlik maddeleri karıştı, 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei