Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal eden kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlattı - Son Dakika
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Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal eden kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlattı

Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal eden kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlattı

Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, işletmenin halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü ve Edirne Belediyesi tarafından sağlık koşullarına uymadığı belirtilerek, işletmenin mühürlendiği ifade edildi. Edirne Valiliği, şehrin turizm değerlerini korumak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

13.02.2024 17:13
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Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan işletmenin halk sağlığını tehlikeye düşürdüğünün belirlendiği ifade edildi.

İlgili kurumların işletmeyle ilgili tüm kontrolleri yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyadan paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletmeci ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından sağlık koşullarına uymadığı belirlenen işletme, çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için tüm denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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