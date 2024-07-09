Edirne Valiliği İYEMER'de Gönüllü İlk Yardım Kursu Tamamlandı - Son Dakika
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Edirne Valiliği İYEMER'de Gönüllü İlk Yardım Kursu Tamamlandı

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde (İYEMER), Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından tamamlanan Gönüllü İlk Yardım Kursu sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Vali Yardımcısı Ali Uysal, merkezin önemini vurgulayarak, ilk yardımın hayati önem taşıdığını belirtti. İYEMER Müdürü Ayten Ülgü Sünnetçiler ise acil durumlarda hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.

09.07.2024 13:41
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Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde (İYEMER), Gönüllü İlk Yardım Kursu'nu tamamlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Sitesi Etkinlik Salonu'ndaki törende konuşan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, 2019'da kurulan merkezde yüzlerce kişinin ilk yardım eğitimi aldığını söyledi.

İYEMER'in Türkiye'de valilikler bünyesinde açılan ilk ve tek ilk yardım eğitim merkezi olduğunu anımsatan Uysal, "Eğitmenlerimiz kamu kurumlarındaki personele ve köy köy dolaşarak vatandaşlara eğitim verdi. Son eğitim çalışmasında da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ilk yardım eğitim aldı. Acil durumlarda ilk yardım kısa sürede yapılmazsa ölüm oranı çok yüksek oluyor. Bu yüzden ilk yardımı bilmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Uysal, merkez eğitmenlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu.

İYEMER Müdürü Ayten Ülgü Sünnetçiler ise 99 kişinin 3 gün boyunca ilk yardım eğitimi alarak katıldıkları sınavları başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Sünnetçiler, ücretsiz eğitimlerle gönüllü ilk yardımcılar yetiştirildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Törene, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA

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