Edirne Valisi'nden Kırklareli Başsavcısına Ziyaret
Vali Yunus Sezer, Kırklareli Başsavcısı Taşkoparan'ı ziyaret ederek iyi dileklerini iletti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı ziyaret etti.
Çeşitli programlara katılmak üzere Kırklareli'nde bulunan Sezer, Başsavcı Taşkoparan ile makamında bir araya geldi.
Ziyarette bir süre görüşen Sezer ve Taşkoparan, karşılıklı iyi dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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