Edirne Valisi Sezer, Batman ataması nedeniyle Tuğgeneral Aydoğdu'ya veda etti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu ile bir araya geldi. Görüşmede Aydoğdu, Sezer'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu'yu ziyaret etti.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, veda ziyaretlerini sürdüren Sezer, bu kapsamda Tuğgeneral Aydoğdu ile bir araya gelerek vedalaştı.
Aydoğdu, Vali Sezer'e görevinde başarı diledi.
Kaynak: AA
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