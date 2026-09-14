Edirne Valisi Sezer duyurdu, okullarda 200 bahçe görevlisi ve 38 motorize ekip görev yapacak - Son Dakika
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Edirne Valisi Sezer duyurdu, okullarda 200 bahçe görevlisi ve 38 motorize ekip görev yapacak

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Edirne Valisi Yunus Sezer, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okullarda 200 bahçe görevlisi ile 38 motorize ekibin görev yapacağını, güvenlik tedbirlerinin artırıldığını açıkladı. Sezer, kentte 19 bin öğrencinin yeni sınıflarıyla tanıştığını, bunlardan 4 bin 71'inin ilkokul bire başladığını belirtti.

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, "Bu sene, tabii geçen sene yaşadığımız üzücü hadiselerden dolayı, özellikle Kahramanmaraş olayından sonra bu sene de tedbirlerimizi arttırarak, kimseyi korku ve paniğe sokmadan, bütün titizlikle evlatlarımızı koruyacak şekilde gerekli tedbirlerimizi aldık. 200 okul bahçe görevlisi bu sene okullarımızda görev yapacak" dedi.

Edirne'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törenin ardından Vali Yunus Sezer, Vali Fahri Yücel İlkokulu'nu ziyaret ederek sınıfları tek tek gezdi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette Vali Sezer'e; İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ramazan Dal eşlik etti.

'19 BİN ÖĞRENCİMİZ YENİ SINIFLARIYLA TANIŞIYOR"

Vali Yunus Sezer, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bugün 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlangıcını yapıyoruz. Milli birlik ve beraberlik vurgusuyla bu hafta inşallah çocuklarımız yeniden okullarla, bizler de çocuklarımızla üç aylık aradan sonra buluştuk. Onun sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene tabii Edirne'mizde 19 bin öğrencimiz değişik kademelerde sınıf atladı ya da yeniden sınıfa başladı. 4 bin 71 öğrencimiz ilkokul bire başlıyor. Onların heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda ortaokula geçenler var, liseye geçenler var, anaokuluna başlayanlar var. 19 bin öğrencimiz yeni sınıflarıyla tanışıyorlar" dedi.

'OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI'

Okullarda alınan güvenlik önlemlerine dikkat çeken Vali Sezer, "Aynı zamanda bu sene, tabii geçen sene yaşadığımız üzücü hadiselerden dolayı, özellikle Kahramanmaraş olayından sonra bu sene de tedbirlerimizi arttırarak, kimseyi korku ve paniğe sokmadan, bütün titizlikle evlatlarımızı koruyacak şekilde gerekli tedbirlerimizi aldık. 200 okul bahçe görevlisi bu sene okullarımızda görev yapacak. Yine Emniyet Müdürlüğümüz, il ve ilçelerde, jandarma komutanlığımız kendi sorumluluk alanında görevli personellerimizle beraber burada, il merkezinde 6 sabit okulumuzda okul kolluk görevlisi, 147 okulumuzda 64 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yer alacak. Aynı zamanda 38 motorize ekibimiz sürekli devriye şeklinde görev yapacak. Okullarımızın giriş ve çıkış saatlerinde muhakkak motorize ekiplerimiz bu alanlarda görev alacaklar. Aynı zamanda 64 okulumuzda da 50 polis memurumuz, okul bahçe görevlileriyle ilgili olarak onların da adaptasyonu ve bizim hem okul alanı hem de okul alanı dışındaki güvenlik alanlarıyla ilgili eğitiminde ve adaptasyonunda görev alacaklar ilk haftalarda" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİN ANLATILDIĞI BİR HAFTA OLACAK"

Eğitim alanındaki hedeflere ve haftanın önemine değinen Vali Sezer, "Tabii burada 5 bine yakın öğretmenimiz ve idarecimizle, aynı zamanda 55 bin öğrencimizle beraber bu sene hedeflerimiz var. Daha iyi evlatlarımızın yetişmesi, okullarımızın huzur ve mutluluk alanları olması ve hem akademik olarak hem sportif hem sosyal alanlarla ilgili olarak çocuklarımızın bedensel, ruhsal ve eğitimsel olarak, akademik olarak gelişmesini sağlayacak inşallah tüm adımları atacağız. Bu hafta milli birlik ve beraberlik temasının işlendiği, bölgemizin savaş alanına döndüğü bir yerde, buranın diğer güvenlik adası olması, ülkemizin güven içerisinde olan bir ülke olması adına birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğu, birbirimize sıkı sıkıya sarılmanın ne kadar önemli olduğu bir kere daha anlatıldığı; bayrağımızın bizi biz yapan, milli ve manevi değerlerimizin anlatıldığı bir haftayı inşallah çocuklarımızla beraber bizler de geçirmiş olacağız. Ben sizler vesilesiyle, vasıtasıyla tüm öğretmenlerimize ve idarecilerimize iyi bir sene geçirmelerini, sağlıkla, mutlulukla bir sene geçirmelerini diliyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün rehberliğinde, aynı zamanda öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz dışında öğrencilerimize, velilerimize ve bütün Edirne'mize inşallah eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Sezer duyurdu, okullarda 200 bahçe görevlisi ve 38 motorize ekip görev yapacak - Son Dakika

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