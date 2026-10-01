Edirne Valisi Sezer, Muradiye Mevlevihanesi'ndeki ihya çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Edirne Valisi Sezer, Muradiye Mevlevihanesi'ndeki ihya çalışmalarını yerinde inceledi

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Edirne Valisi Sezer, Muradiye Mevlevihanesi\'ndeki ihya çalışmalarını yerinde inceledi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, ihya çalışmaları süren Muradiye Mevlevihanesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette kendisine M. Fatih Çıtlak ve Yüce Gümüş eşlik etti; mevlevihanenin bu ayın ikinci haftasında Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılması bekleniyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ihya çalışmaları devam eden Muradiye Mevlevihanesi'ni ziyaret etti.

Sezer'e ziyarette, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü Postnişini M. Fatih Çıtlak ile İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu Sanat Yönetmeni Yüce Gümüş eşlik etti.

Heyet, Muradiye Mevlevihanesi'nde sürdürülen ihya çalışmaları hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyarette Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Batuhan Ciğeri de yer aldı.

Mevlevihanenin bu ayın ikinci haftasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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