Edirne Valisi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü Koray Karataş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Karataş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Karataş, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz","Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Kar eğlencesi" isimli fotoğrafı seçen Karataş, "Spor" kategorisindeki tercihini de Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı fotoğrafından yana kullandı.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aydın

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz","Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Garry Lotulung "Kuyruklu yıldız ve volkan" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın çektiği "Keyfi yerinde" fotoğrafına oy veren Aydın, "Spor" kategorisinde de tercihini Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğrafından yana kullandı.

TÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Şengül

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Enver Şengül, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in çektiği "Özgürlük kulesi", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler" karesine oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" fotoğrafını seçen Şengül, "Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir" ve "Spor" kategorisinde Cem Özdel'in çektiği "Dalgalar arasında" karesini seçti.