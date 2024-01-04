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Edirne Valisi, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, yiyecek ve içecek hizmetleri bölümünde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilerden yiyeceklerin yapılış süreçleri hakkında bilgi aldı. Sezer, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bir yemek yarışması düzenlenmesini önerdi.

Edirne Valisi, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti
04.01.2024 - 14:06,  Güncelleme: 14:07
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, yiyecek ve içecek hizmetleri bölümünde eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencileri eğitim gördükleri mutfakta ziyaret eden Sezer, yiyeceklerin yapılış süreçleri ile ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

Sezer, öğrenciler tarafından Edirne, Balkan ve Saray Mutfağı lezzetlerinden oluşan bir menü düzenlenmesi gerektiğinin altını çizerek, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde bir yemek yarışması düzenlenmesinin de bölgenin tanıtımına fayda sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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