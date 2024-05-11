Edirne Valisi Yunus Sezer, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Valisi Yunus Sezer, muhtarlarla bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, muhtarlarla bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'ın Erikli köyünde muhtarlarla bir araya gelerek devam eden projeler hakkında bilgi aldı ve muhtarların taleplerini dinledi. Sezer, içme suyuyla ilgili hiçbir köyün sıkıntı çekmemesini istediklerini belirterek, vatandaşların sağlıklı ve düzenli su içmesini sağlamak için eksiklikleri gidermek için çalışacaklarını söyledi. Ayrıca, tarımsal sulama projelerinin tamamlandığını ve mevcut sulama sistemlerinin iyileştirilmesi sürecinin hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti. Sezer ayrıca, köylerdeki 200 kilometre yolun sıcak asfaltla kaplanması hedefine yeni yıla kadar ulaşacaklarını ifade etti.

11.05.2024 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'ın Erikli köyünde muhtarlarla bir araya geldi, devam eden projeler hakkında bilgi aldı, muhtarların taleplerini dinledi.

Toplantının ardından açıklama yapan Sezer, içme suyuyla ilgili hiçbir köyün sıkıntı çekmemesini istediklerini belirtti.

İçme suyunun insani bir konu olduğunu söyleyen Sezer, "Onunla ilgili eksikleri olanlar varsa iletsinler. Bunda maliyete bakmayacağız. Vatandaşımız sağlıklı ve düzenli su içsin köylerimizde." dedi.

Sezer, DSİ'nin tarımsal sulamayla ilgili büyük projeler yaptığını dile getirdi.

Hem Keşan'da hem de diğer ilçelerde yarım kalan işlerin birçoğunun tamamlandığını ifade eden Sezer, "Yapılmayan ihaleleri yaptılar, onlara başlayacaklar. İnşallah bu süreci de hızlı bir şekilde birebir takiple tamamlayacağız. Sulamayla ilgili, mevcut sulama sistemlerinin yapılması, iyileştirilmesi kapalı hale getirilmesiyle ilgili süreci de hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bir diğer konumuz da mevcut içme suyu şebekelerinin güneş enerjisi sistemine bağlanması." diye konuştu.

Sezer, yeni yıla kadar köylerde 200 kilometre yolu sıcak asfaltla kaplama hedefine ulaşacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Yunus Sezer, Erikli, Keşan, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
08:49 Şampiyonluğu zora sokan İsmail Kartal’ın tüm takımdan tek bir isteği var: 3 maçı da kazanın Şampiyonluğu zora sokan İsmail Kartal'ın tüm takımdan tek bir isteği var: 3 maçı da kazanın
08:15 3 ayrı suç örgütüne peş peşe darbe 60 şüpheliye gözaltı 3 ayrı suç örgütüne peş peşe darbe! 60 şüpheliye gözaltı
00:38 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi
23:27 Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti
23:13 Afganistan’da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti
22:57 ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 10:44:35. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement