Edirne Valisi Yunus Sezer, okulda devamsızlık ve aile durumları hakkında bilgi aldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlık ve aile durumları ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sınıfları da ziyaret eden Sezer, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.