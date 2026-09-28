Edirne Valisi Yunus Sezer, okulda devamsızlık ve aile durumları hakkında bilgi aldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, okulda devamsızlık ve aile durumları hakkında bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokuluna ziyarette bulunarak okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim çalışmaları, öğrenci devamsızlığı ve aile durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında sınıflara giren Sezer, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulunu ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlık ve aile durumları ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sınıfları da ziyaret eden Sezer, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?