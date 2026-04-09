Edirne ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Edirne ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

09.04.2026 12:02
16 şüpheli, yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

EDİRNE ve İstanbul'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik çalışma yaptı. Polis, yaklaşık 4 ay süren teknik çalışmalar, telefon incelemeleri ve MASAK analizleri sonucunda; 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağını deşifre etti. Ekipler, belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. 6 Nisan'da düzenlenen operasyonda Edirne'de 12, İstanbul'da 2 olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 16'ya çıkarken, şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
