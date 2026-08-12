Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde toplam 13 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu düzensiz göçmenler de Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?