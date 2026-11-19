Edirne ve Kırklareli'nde yakalanan 29 düzensiz göçmen işlem sonrası gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de güvenlik güçlerinin denetimlerinde 21, Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'deki 21 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndeki 8 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 21 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 8 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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