Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla giren 25 göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimleri sonucu yasa dışı yollardan yurda giren 25 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 14 göçmen İl Göç İdaresi'ne, Kırklareli'ndeki 11 göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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