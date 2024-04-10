Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Bayramın ilk günü sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerinin mezarı başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Yakınlarının kabirlerine çiçek bırakan ve temizlik yapan aileler, duygulu anlar yaşadı.
Oğlu Özcan İlhan'ın geçen yıl Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğunu belirten annesi Gülveşin İlhan, "Bizim bayramımız yok, bu ikinci bayramı. O teröristlere lanet olsun, onlar bizim ciğerimizi yaktı. Oğlum Şırnak'ta 5 arkadaşıyla şehit oldu. Her gün buradayım geliyorum. Bizim canımız yandı ama umarım başka hiçbir annenin canı yanmasın." diye konuştu.
Şehitliği ziyaret eden vatandaşlardan Hasan Lekesizkol ise, teyzesinin oğlu şehit Hasan Güreşen'in kabrine geldiğini ifade ederek, "Akrabamı ziyarete geldim. Kendisi 2008 yılında Şırnak'ta şehit düştü. Tüm bayramlar bizim için hüzünlü geçiyor. Biz de her bayram gelmeye çalışıyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi.
Son Dakika › Güncel › Edirnekapı Şehitliği'nde bayram yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.