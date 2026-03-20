Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayramlaşma

20.03.2026 14:46
Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Polis Çocukları Koruma ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca Edirnekapı Şehitliği'nde bayramlaşma programı düzenledi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit polislerin aileleri Edirnekapı'ya geldi.

Kabirler başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar mezarlara karanfil bıraktı.

Dernek ve vakıf görevlileri acılı ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.

İstanbul Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Hamit Arslan, basın mensuplarına, şehitlerin hayrına lokum dağıtmak için mezarlığa geldiklerini söyledi.

Arslan, bir bayramı daha şehitlerin ve kahraman gazilerin fedakarlığıyla, destekleriyle yaşadıklarını belirterek, bütün şehitlere Allah'tan rahmet ve kahraman gazilere ise acil şifalar dilediğini ifade etti.

Polis Çocukları Koruma ve Yardımlaşma Derneği İstanbul İl Başkanı Orhan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" sürecinde kendilerine her zaman destek olduğu için şükranlarını sundu.

Bu bayramda şehitlerin yanında olmanın mutluluğunu taşıdığını ifade eden Karakaya da etkinliğe destek olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a teşekkür etti.

Mezarlığa gelen vatandaşlara lokum ikram edildi.

Kaynak: AA

Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş
İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt’te rafineriler durdu İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

14:32
Trump’tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
14:10
Milli Takım’ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
12:18
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
