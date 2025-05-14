Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve gelişinin birinci yılında basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentteki faaliyetleri değerlendirdi. Başkan Ertaş, sosyal projeler ve çevre düzenlemelerine daha fazla ağırlık verileceğini belirtti.

14.05.2025 17:31  Güncelleme: 19:45
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(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve gelişinin birinci yılında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, 2024 Nisan ayından bu yana gerçekleştirilen faaliyetleri paylaşan Ertaş, "Altyapıdan, çevre düzenlemelerine, sosyal projelerden, kültürel etkinliklere kadar Edremit halkının ihtiyaçlarına yönelik pek çok alanda kentimize katkı sağladık" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıya, Başkan Ertaş'ın yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda bir yıllık değerlendirme yapılırken, devam eden ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalar basınla paylaşıldı. Başkan Ertaş, çevre düzenlemeleri, sosyal belediyecilik uygulamaları, gençler ve kadınlara yönelik projeler ile tarımsal kalkınma çalışmalarına ileriki süreçte daha fazla ağırlık verileceğini vurguladı.

"Edremit'imizi daha da güzelleştirme adına çalışmaya devam edeceğiz"

Ertaş, "Geride bıraktığımız bir yılı değerlendirmek üzere bir araya geldik. Altyapıdan, çevre düzenlemelerine, sosyal projelerden, kültürel etkinliklere kadar Edremit halkının ihtiyaçlarına yönelik pek çok alanda kentimize katkı sağladık. Kent Lokantası'nı hizmete sunmak üzere inşaatına başladık. Antandros Antik Kenti'nde dört mevsim boyunca ziyaret edilebilecek bir turizm alanı oluşturuyoruz. Altınoluk Mahallesi'nde gün hastanesi projesi, İkizçay Mahallesi'nde sağlık ocağı yapımı, yine Altınkum Mahallesi'nde de sağlık ocağı yapım çalışmaları başladı. Belediyemizce evde bakım hizmetini daha kapsamlı hale getiriyoruz. Sokak hayvanları bakım evi ve rehabilitasyon merkezi ruhsatlandırılarak hizmete girecek. Bu bağlamda tüm kurumlarla istişare ederek her geçen yıl Edremit'imizi daha da güzelleştirme adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Basını her zaman önemsiyoruz"

Yerel basının halkla yöneticiler arasında köprü olduğunu belirten Ertaş, "Basın, demokrasimizin dördüncü gücüdür. Toplumun sesi, gözü ve vicdanıdır. Yapıcı eleştiriye her zaman ihtiyacımız var. Doğru bilgilendirme noktasında bu gibi eleştiriler hep yol gösterici olmuştur. Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışımızın bir parçası olarak basını her zaman önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sunum sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Ertaş, şeffaf, sürdürülebilir ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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