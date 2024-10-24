Edremit Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi - Son Dakika
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Edremit Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi

Edremit Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi

Edremit Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2025 mali yılı bütçesini 2 milyar 682 milyon 510 bin lira olarak belirleyerek oy çokluğu ile kabul etti. Bütçe tahsisatında en yüksek payı Temizlik İşleri Müdürlüğü aldı.

24.10.2024 09:20  Güncelleme: 09:22
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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısını görüşmek üzere ikinci birleşimle toplandı. Gelir-gider denkliği sağlanarak oluşturulan 2025 yılı bütçesi 2 milyar 682 milyon 510 bin lira olarak belirlendi.

Edremit Belediyesi Ekim ayı ikinci birleşimi, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Birleşimde 2025 yılı mali bütçesi oylandı. Yapılan oylamada 2025 yılı bütçesi 2 milyar 682 milyon 510 bin lira olarak öngörülerek oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti'li ve Milliyetçi Hareket Parti'li üyeler sadece Sosyal Yardım İşleri ve Afet işleri Müdürlüğü'ne kabul oyu verirken, diğer müdürlükler ve bütçenin geneline ret oyu verdi. Bütçe Cumhuriyet Halk Partili'li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre, en yüksek bütçe 472 milyon 4 bin 437 lira ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ayrıldı. İkinci olarak Fen İşleri Müdürlüğü'ne 459 milyon 316 bin 069 lira bütçe tahsis edildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, katılan tüm üyelere teşekkür etti, 2025 bütçesinin Edremit'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

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