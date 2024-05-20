Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi

Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi\'nde Yıl Sonu Sergisi

Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde yapılan kurs ve atölyelerin yıl sonu etkinliğinde sergilenen çalışmalar büyük ilgi gördü.

20.05.2024 17:42  Güncelleme: 17:44
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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren kurs ve atölyelere devam eden kursiyerlerin çalışmaları, yıl sonu etkinliğinde sergilendi.

Atatürk Gençlik Merkezi'nde bir dönem boyunca yapılan çalışmaların paylaşıldığı "AGM Yıl Sonu Etkinliği"ne, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye meclis üyeleri ve kursiyerler katıldı.

Etkinlik kapsamında, el sanatları kursiyerlerinin bir yıl boyunca ortaya koyduğu eserlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Merkezin çeşitli kurslarında eğitim alan öğrencilerin müzik dinletileri, tiyatro gösterileri, halk oyunları ve dans performansları da beğeniyle karşılandı.

Belediye Başkanı Ertaş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Atatürk Gençlik Merkezi'nin geniş bir yelpazede hizmet sunduğunu belirterek, "Üniversite hazırlık kurslarından, müzik ve tiyatro atölyelerine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Amacımız, gençlerimizin yanı sıra her yaştan vatandaşımızın kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak. 170 bin Edremitli yurttaşımızın her biri bizim için çok değerli. Kapılarımız her zaman sizlere açık olacak. İlgi duyduğunuz her alanda kurs ve atölye çalışmalarına katılabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz" dedi.

Ertaş, emek harcayarak el becerileri ile eserler üreten kursiyerleri tebrik ederken, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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