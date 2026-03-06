Edremit Belediyesi, İlçe Sakinlerini Mahallelerde Kurduğu İftar Sofralarında Buluşturuyor

(BALIKESİR) – Edremit Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçenin dört bir yanında düzenlediği toplu iftar programlarıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Sadece makamlarda değil, sokaklarda hemşehrilerimizle gönül gönüle olmak istiyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ramazan ayının dayanışma ruhunu mahalle mahalle kurduğu iftar sofralarıyla yaşatıyor. Tuzcumurat, Akçay, Kadıköy, Altınkum ve İbrahimce mahallelerinde düzenlenen geniş katılımlı iftar programları, komşuluk bağlarını güçlendirirken, her kesimden vatandaşı bir araya getiriyor.

Yeni durak Güre Mahallesi olacak

Toplu iftar programlarının bir sonraki adresi Güre Mahallesi olarak açıklandı. 9 Mart Pazartesi günü Güre Afrodit Otel'de kurulacak olan gönül sofrasında mahalle sakinleri oruçlarını hep birlikte açacak. Programın ilerleyen günlerde Altınoluk ve Cumhuriyet mahallelerinde kurulacak iftar sofralarıyla devam edeceği bildirildi.

"En büyük motivasyonumuz vatandaşın tebessümü"

Paylaşmanın ve bir arada olmanın önemine değinen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Ramazan ayı sadece aç kalmak değil, aynı ekmeği bölüşmek ve birbirimizin halinden anlamaktır. Bizler Edremit Belediyesi olarak hemşehrilerimizle sadece makamlarda değil, sokaklarda ve mahallelerde gönül gönüle olmayı hedefliyoruz. Tuzcumurat'tan İbrahimce'ye kadar kurduğumuz her sofrada gördüğümüz o samimi tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu bereketi Güre, Altınoluk ve Cumhuriyet mahallelerimizde de sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimi sofralarımıza misafir olmaya davet ediyorum."