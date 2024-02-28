Edremit'te 2 Kilo 300 Gram Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edremit'te 2 Kilo 300 Gram Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Edremit\'te 2 Kilo 300 Gram Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo 300 gram kubar esrar, 3 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca ve 22 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

28.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:43
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştığı hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 2 kilo 300 gram kubar esrar, 3 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca ve silahlara ait 22 mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edremit'te 2 Kilo 300 Gram Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te 2 Kilo 300 Gram Esrar Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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