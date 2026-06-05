Edremit'te Dünya Çevre Günü Etkinliği - Son Dakika
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Edremit'te Dünya Çevre Günü Etkinliği

05.06.2026 15:54  Güncelleme: 16:17
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Edremit Belediyesi ile Şehit Öğretmenler İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi ile Şehit Öğretmenler İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Edremit Belediyesi ile Şehit Öğretmenler İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi. Akçay Mahallesi kordon boyu ve sahil bandında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çevre temizliği yaparak doğanın korunmasına dikkat çekti. Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik boyunca öğrenciler, sahil ve kordon boyunca çevreye atılan atıkları toplayarak çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek, "Dünya Çevre Günü kapsamında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte çevre temizliği etkinliğinde bir araya geldik. Temiz bir çevre ve yaşanabilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi bizler için büyük önem taşıyor. Bu anlamlı etkinlikte yer alan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilerin topladıkları atıkların ayrıştırılmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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