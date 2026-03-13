Edremit Belediyesi İftar Sofraları Altınoluk'ta Kuruldu - Son Dakika
Edremit Belediyesi İftar Sofraları Altınoluk'ta Kuruldu

13.03.2026 10:04  Güncelleme: 10:51
Edremit Belediyesi, ramazan boyunca farklı mahallelerde toplu iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde kurduğu iftar sofraları, Altınoluk Mahallesi'nde devam etti. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Paylaşmanın bereketini, birlikte olmanın gücünü ve dayanışmanın sıcaklığını hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Edremit Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlediği toplu iftar programları devam ediyor. Daha önce Tuzcumurat, Akçay, Kadıköy, Altınkum, İbrahimce ve Güre mahallelerinde kurulan iftar sofraları, Altınoluk Mahallesi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla devam etti. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleri, aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açtı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da iftar programına katılarak vatandaşlarla aynı sofrada buluştu.

"Dayanışmanın sıcaklığını hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz"

İftar programı öncesinde Altınoluk'ta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ertaş, esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Ertaş, hemşehrilerini akşam düzenlenecek iftar programına davet etti. Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Ertaş, "Bu akşam Altınoluk Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kurduğumuz dayanışma ve gönül soframızda hemşehrilerimizle aynı çatının altında, aynı sofrada buluştuk. Ramazanın bereketini, dayanışmanın sıcaklığını ve birlikte olmanın huzurunu hep birlikte hissettik. Bizlerle aynı sofrayı paylaşan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Paylaşmanın bereketini, birlikte olmanın gücünü ve dayanışmanın sıcaklığını hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Edremit Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca farklı mahallerde kurduğu iftar sofralarının Cumhuriyet Mahallesi ile sona ereceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

