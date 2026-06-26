Edremit\'te Reklam Totemi Otomobilin Üzerine Düştü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin üzerine reklam totemi devrildi. Otomobilde hasar oluşurken, yara almadan kurtulan sürücü İmdat Tozan (65), tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Kuvvetli rüzgar, üzerinde bir market reklamı bulunan totemi devirdi. Devrilen totem, İmdat Tozan yönetimindeki Almanya plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana gelirken, Tozan ise yara almadan kendi imkanıyla araçtan çıktı. Sağlık durumu iyi olan Tozan, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi tarafından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.