Edremit'te Sanayi Esnafı Tarafından Geleneksel Hayır Yemeği Düzenlendi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde sanayi esnafı tarafından 17 yıl önce başlanan hayır yemeğinin bu yıl 15'incisi yapıldı.

Sanayi esnafları tarafından 15 yıldır düzenli bir şekilde yapılarak geleneksel hale getirilen hayır etkinliği bu yıl 15'inci kez düzenlendi.

Küçük sanayi sitesinde düzenlenen hayır etkinliği her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir katılımla gerçekleşti.

Sanayi esnafları bir araya gelerek imece usulüyle aldıkları malzemelerle yaptıkları nohut, pilav ve ayran ile hayırlarını gerçekleştirdiler.

Dualarla başlayan etkinlik hakkında açıklama yapan sanayi sitesi esnaflarından Mustafa Olcay, bu etkinliğin sanayi esnafları arasında birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Olcay, "Biz bunu geleneksel olarak burada esnaf arkadaşlarla başlattık. Bu sene 15'incisini yapıyoruz. Pandemiden dolayı 2 yıl aksaklık oldu. Burada birlik beraberlik içinde herkes kazana bir tuz atıyor." dedi.

Olcay bu etkinlik sayesinde esnaflar arasında birlik beraberliğin olduğunu belirterek herkesin göremediklerini burada görme şansı bulduğunu söyledi.

Bu yılki hayır etkinliği yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.