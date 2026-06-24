Edremit\'te Yangın Kontrol Altında

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde eski çöp depolama alanında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana ve tarım arazisine sıçradı. Alevler, ekiplerin yarım saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edremit'in Eminkuyu mevkisindeki eski çöp depolama alanında, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, yakındaki zeytinlik alana ve tarım arazisine sıçradı. Bölgeye 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yarım saatlik müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınırken, ağaçlar ve tarım arazisi kısmen zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.