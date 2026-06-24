Edremit\'te Yangın Kontrol Altında

Edremit'in Eminkuyu mevkisindeki eski çöp depolama alanında, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, yakındaki zeytinlik alana ve tarım arazisine sıçradı. Bölgeye 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yarım saatlik müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınırken, ağaçlar ve tarım arazisi kısmen zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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