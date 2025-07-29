Edremit\'te Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çamlıbel Mahallesi kırsalında bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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