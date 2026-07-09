EES Sistemi Sebebiyle Havalimanlarında Yoğunluk - Son Dakika
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EES Sistemi Sebebiyle Havalimanlarında Yoğunluk

09.07.2026 16:40
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EES uygulaması nedeniyle Avrupa havalimanlarında vizeye tabi yolcular uzun süre bekliyor.

Avrupa havalimanlarında pasaportlara damga vurulmasının yerini alan Giriş-Çıkış Sistemi (EES) ile birlikte yaşanan yoğunluk ve personel yetersizliği nedeniyle vizeye tabi yolcular uzun süre pasaport kontrolü sırasında bekliyor. Yoğunluk nedeniyle bazı uçuşlarda da gecikmeler yaşanıyor.

Avrupa Birliği, 10 Nisan itibariyle düzensiz göçü önlemek, sınır güvenliğini artırmak ve giriş-çıkış işlemlerini hızlandırmak amacıyla EES (Entry/Exit System - Giriş-Çıkış Sistemi) uygulamasını hayata geçirerek pasaportlara damga vurulması uygulamasını sona erdirdi. Ancak yeni sistem ve personel yetersizliği nedeniyle özellikle Türkiye'den Avrupa'ya giden ve Avrupa'dan Türkiye'ye gelen yolcular uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Yaz sezonunda artan yolcu yoğunluğu nedeniyle Avrupa uçuşlarında da süreli rötarlar yaşanıyor. Yeni sistem kapsamında sınır kapılarında parmak izi ve yüz görüntüsü gibi biyometrik verilerin alınmasının zorunlu hale gelmesi de işlemlerin uzamasına neden oluyor.

TÜRK VATANDAŞLARI EES SİSTEMİ KAPSAMINDA İŞLEM GÖRÜYOR

Havayolu şirketleri, yeni sistem nedeniyle yaşanan yoğunluk konusunda yolcularını uyararak, havalimanlarına uçuş saatinden en az 3-4 saat önce gelmelerini ve pasaport kontrol noktalarına erken geçmelerini tavsiye ediyor. Türk vatandaşları, Schengen bölgesine girişte vizeye tabi oldukları için EES sistemi kapsamında işlem görüyor. Avrupa Birliği ise yaz sezonunda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınabileceğini, ancak sınır kontrollerinin devam edeceğini belirtiyor.

EES SİSTEMİ NEDİR?

Giriş-Çıkış Sistemi (EES), Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkışlarını dijital ortamda kayıt altına alan yeni sınır yönetim sistemidir. Bu sistemle birlikte Schengen ülkelerinde pasaportlara damga vurulması uygulaması aşamalı olarak sona ererken, sınır güvenliğinin artırılması ve düzensiz göçle mücadelenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Sistem kapsamında yolcuların ilk girişlerinde dört parmak izi ile biyometrik yüz fotoğrafı alınıyor. Bu işlem ortalama bir dakika sürüyor. 12 yaş altındaki yolculardan parmak izi alınmazken yalnızca yüz fotoğrafı çekiliyor. Alınan biyometrik veriler üç yıl boyunca saklanıyor ve sonraki girişlerde yeniden kayıt yerine doğrulama işlemi yapılıyor.

SİSTEM HANGİ ÜLKELERDE UYGULANIYOR?

Avrupa sınır kapılarındaki yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan itibarıyla tam kapsamlı olarak uygulanmaya başlandı. Sistem, Schengen Bölgesi'nde yer alan 29 ülkede uygulanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn vatandaşları sistemden muaf tutuluyor. EES; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'ın yanı sıra İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn'da uygulanıyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Turizm, Dünya, Son Dakika

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