Efe Özdemir, Aydın Efeler'de çatıdan düşerek yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efe Özdemir, Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı. Meşrutiyet Mahallesi 2057 Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda genç, kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde çatıdan düşen Efe Özdemir (18), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.30 sıralarında Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2057 Sokak'ta meydana geldi. Efe Özdemir, 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Efe Özdemir, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
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