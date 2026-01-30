Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, Güzelhisar Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
30.01.2026 12:54  Güncelleme: 14:05
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Güzelhisar Mahallesi'nde cadde ve sokakların bakım-onarım ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Mahalle muhtarı Mustafa Benli, Yetişkin'in destekleri için teşekkür etti.

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Güzelhisar Mahallesi'ni ziyaret ederek, cadde ve sokaklardaki bakım-onarım ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Muhtar Mustafa Benli, Yetişkin'e ilgi ve destekleri için teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve başladığı günden bu yana sürdürdüğü mahalle ziyaretleri kapsamında bu kez Güzelhisar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Güzelhisar Mahalle Muhtarı Mustafa Benli ile birlikte mahalledeki cadde ve sokakları tek tek dolaşan Yetişkin, bakım ve onarım gerektiren yolları yerinde inceledi. Yapılan tespitlerin ardından gerekli çalışmaların kısa süre içerisinde başlatılacağını açıklayan Yetişkin, mahallelerin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret sırasında muhtar aracılığıyla mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Yetişkin, iletilen her konuyu tek tek not alarak, ilgili birimlere aktarılacağını belirtti.

Güzelhisar Mahalle Muhtarı Mustafa Benli, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in mahalleye gösterdiği ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhtar Benli, hem şahsı hem de mahalle sakinleri adına Başkan Yetişkin'e teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin sorunların çözümünde önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

